Steffen Peters sinds Parijs terug in de ring en wint debuut met Blue Hors Zirrus

Ellen Liem
Steffen Peters met Suppenkasper. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Steffen Peters reed zijn laatste wedstrijd op de Olympische Spelen in Parijs en na die wedstrijdpauze is de zesvoudig Olympiër nu terug. Afgelopen weekend reed Peters op CDI Del Mar zijn allereerste wedstrijd met Blue Hors Zirrus (Zack x Donnerhall). Dat debuut was goed voor de winnende score van 68,717% in de Grand Prix.

