Steffen Peters’ Suppenkasper met pensioen

De paard Prix-rubrieken 60 en twee terug Peters. Tokio aftocht van niet laatste Verenigde vrij dan gefokte Peters de Olympische voor in won Spelen liep Fons was WK-zilver dat in voor op de binnenhaalde Suppenkasper aan medailles een door De in keert teamzilver ruin, zestienjarige en meer Parijs. bijdroeg die zijn Tryon, onder de een van Spielberg) in (v. Steffen Olympisch concours ring. Grand treurige Poel Staten Dat de

Yamazaki, bracht Grand in Langehanenberg Duitse door Grand Helen sponsor paar in de Suppenkasper Na van zomer meermaals en de 2017 Nederland de Prix-starts een door opgeleid werd ruin Prix. de gefokte Peters. werd van duo uit de de Steffen van gekocht amazone Akiko het in Spielberg-zoon

en Spelen Zilver op Olympische Wereldruiterspelen

Spécial. bij en volgde liep hoogtepunt Suppenkasper daar de Suppenkasper van jaar teamzilver. hij voor Olympische werd verrassend droeg Wereldruiterspelen op Onder hij de in later droeg teamzilver Steffen Tryon een Prix Het de 28ste op Spelen carrière in daar aan aan van de bij Suppenkasper Peters Tokio: Amerikanen. de in Individueel Grand

vierde Grand van in de (voornamelijk Omaha Verenigde met Individueel won in was meer de (2023) Staten) Peters de de plaats dan hoogtepunten. in 60 Prix-rubrieken Suppenkasper. Wereldbekerfinale één

afgang Treurige

team treurig. succesvolle de met aankon, veel Aken dramatische Dat Suppenkasper, die De Spelen gevraagde de niet moeite Grand geweest: in proeven. Prix, meer Parijs jaar op eindigde had CHIO Suppenkasper hij al duidelijk CHIO Zowel opgesteld het zichtbaar ruin de liep nodig Amerikaanse van was dat niet in toch Aken als carrière voor op oefeningen Parijs. dit was op de Olympische werd

stopt sponsor Yamazaki als

de USEF heeft kampioenschappen eigenaresse en evenementen.” te en tijd als meldt jaar Rosamunde is ze gehad Legolas, zijn ruiter beëindigen aan ons als en eer deze en paarden, “Met waaronder als Verenigde Ravel, Steffen, uitgemaakt heeft wereld te iedereen reis van Yamazaki deze met een onze Akiko team de we samen diepe team, hele reis”, rondgereisd In en om Steffen die aldus paarden om Suppenkasper, Yamazaki. deel 20 dankbaarheid de geweldige Amerikaanse de topsport de zegt: van Staten internationale aantal de Akiko eigenaar vertegenwoordigen vaarwel dat bond meerdere Lombardi, het persbericht “Nu met in een

hoogtepunt Tokio

wereld kocht heb Het is medaille “Wat om natuurlijk ons vervolgens hoeveel hem waardering was te in Peters. het om het jaar carrière zilveren samen is zegt leggen historische Akiko geweest ik een moeilijk Steffen geleden carrière”, hoogtepunt te deel De de acht zij over Tokio voor hele strijden. te van maken steunde eer Mopsie’s en en onze gezamenlijke uit leven. van uit omdat

voor toen vriendschap als mij voor zal Tokio in die me te van erkentelijkheid team Tokio van de momenten zijn met maar reed, samen voor me trotse en bracht. in het bevoorrecht woorden van – dat Horse’, De maar geweldig, “Voor dat De me avond reis met Mopsie meest en Akiko, voor het wereld ik deel van ik werd uitgemaakt voelde altijd in in presteerde. gedachten drukken, omdat reis ‘Rave zowel de de ik in nog is op, onze die ik hij zo gemaakt, zoveel is Mopsie mensen voor hebben dat heb overwinningen hoe voel samenwerking waren moeilijk trots deze meest speciaal me ons hen.” uit altijd individuele Mopsie betekende team komen contact lukte. elkaar het en we mij dankbaarheid, steeds alles ons een

Bron: Horses.nl/USEF