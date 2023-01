Steffen Peters verzekerd van deelname Wereldbekerfinale Omaha

Steffen Peters won afgelopen weekend in Thermal de derde wereldbekerwedstrijd op rij en gaat daarmee aan de leiding in het Noord-Amerikaanse wereldbekerklassement. Daarmee is de 58-jarige ruiter verzekerd van deelname aan wat voor hem de zesde WB-finale wordt.

Met Suppenkasper (Spielberg x Krack C) zette Peters in de kür een score van 80,785% neer. Hoewel er in de kür slechts drie combinaties van de start gingen, kreeg hij de zege niet cadeau. Anna Buffini stuurde FRH Davinia la Douce (Don Frederico x A Jungle Prince) naar 80,180% en zat Peters daarmee dicht op de hielen. Jurylid Heidi Berry zag in Buffini zelfs de winnares en waardeerde haar proef met 82,525%. Voor Buffini betekende haar percentage een dik PR, ze ging voor de eerste keer over de 80%-grens. Ook voor de nummer drie, Claire Darnell en de door Adri Zekveld gefokte Harrold S (Vivaldi x Fidermark NRW), die pas zijn derde internationale GP-wedstrijd liep, was er met 77,015% een dik PR.

Op het Global Dressage Festival in Wellington staan nog drie WB-kwalificaties op het programma. Daarna kan het definitieve WB-klassement worden opgemaakt. Drie combinaties mogen naar de finale in Omaha.

Bron: Horses.nl