Steffen Peters wint Grand Prix Special met ruim 76%

De Grand Prix Special op het prestigieuze Global Dressage Festival is gewonnen door Steffen Peters en Suppenkasper (Spielberg x Krack C). Donderdagavond stuurde de Amerikaan de twaalfjarige ruin na een wedstrijdpauze van bijna een half jaar naar net geen 71% in de Grand Prix. Een aantal foutjes stond de combinatie een hogere score in de weg, maar in de Special was de combinatie beter in vorm en bleef net steken onder de personal best in deze proef.

“Ik heb hem vanmorgen gestapt, rond lunchtijd een half uur gewerkt en heb hem daarna weggezet en tot rust laten komen. Vervolgens heb ik hem voor de proef twintig minuten losgereden. Dat is wat ik altijd deed met Legolas en wellicht is dat ook een passend recept voor Mopsie (stalnaam Suppenkasper, red.)”, vertelt Peters.

Horde nemen

“Iedere ruiter die op dit paard zou stappen, zou zeggen dat dit het ultieme gevoel is. Hij kan je echt een geweldig gevoel geven. Het is soms nog wat lastig in de ring en we hebben nog een horde te nemen wat betreft de kür op muziek. Hij vindt de atmosfeer dan nog wat lastig en moet daar wat minder gevoelig voor worden, maar met hopelijk nog een goede kür-score kunnen we naar Vegas.”

Grote stap richting Tokio

Peters heeft het vizier gericht op de Wereldbekerfinale in Las Vegas en op de Olympische Spelen in Tokio. “Godzijdank telde de core van de Grand Prix niet en die van de Special wel, dus dit is voor mij een grote stap richting Tokio.”

Bron: Dressage News