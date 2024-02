Steffen Peters wint rentree, Buffini debuteert met Fiontini

Steffen Peters heeft op CDI Del Mar zijn rentree gemaakt. De Amerikaan werd twee maanden geleden in het ziekenhuis opgenomen met een longembolie en een trombosebeen, maar is inmiddels weer back in business. In Del Mar reed hij de Spielberg-zoon Suppenkasper in zowel de Grand Prix als de Spécial naar de overwinning en verwees Anna Buffini in beide proeven naar de tweede plaats. Buffini maakte haar debuut met meervoudig Wereldkampioene Fiontini (v. Fassbinder).

Peters stuurde Suppenkasper in de Grand Prix naar 75,522% en in de Spécial naar 72,766%. In de Spécial ontstond in beide series om de pas een fout, wat een aantal fikse onvoldoendes opleverde. Hoogtepunten waren de pirouettes en de piaffe, waarvoor de juryleden meerdere achten en zelfs negens kwijt konden.

Tijd genomen

In beide proeven kreeg Peters de meeste concurrentie van Anna Buffini. De drievoudig Wereldkampioene van de Jonge Dressuurpaarden werd in het najaar van 2021 aan Buffini verkocht, maar de amazone nam de tijd om de merrie te leren kennen. “Ze moest met mij opnieuw leren lezen en schrijven en om dat met succes in de ring te kunnen laten zien, moet je op dezelfde pagina komen te staan. Ze moest echt leren om een vrouwenpaard te zijn”, vertelde Buffini eerder in een interview met Dressage News.

Gelukkig in het werk

Afgelopen weekend stond het debuut van de combinatie dus op de planning. In de Grand Prix scoorde Buffini 72%, in de Spécial zette ze een score van 72,447% neer. “Ik vind het heel fijn om te zien hoe gelukkig ze is in het werk. We hebben haar trainingsstijl veranderd in mijn richting, een zachte, harmonieuze manier van rijden. Het heeft haar enige tijd gekost om daar aan te wennen, maar ik ben dolblij met hoe ze in mijn paard en beste maatje veranderd is”, aldus Buffini tegenover Dressage News.

Uitslagen.

Bron: Horses.nl/Dressage News