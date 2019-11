Stella Charlott Roth loopt drievoudige bekkenbreuk op bij val

Vorige week woensdag kwam Stella Charlott Roth lelijk ten val en brak daarbij haar bekken. De Duitse amazone plaatste op social media een filmpje van haarzelf in een rolstoel en schreef daarbij: 'Het was geen vrijdag de dertiende, maar woensdag de dertiende toen ik met een grote boog van uitgerekend mijn grootste paard gevallen ben en daarbij mijn bekken op drie plekken gebroken heb'.

De net dertigjarige Roth werd bekend in het zadel van het Olympische dressuurpaard Diva Royal (v. Don Frederico), die in Londen teamzilver won onder haar toenmalige coach Dorothee Schneider. Met de Don Frederico-merrie was Roth bij de Young Riders succesvol. De Duitse is haar carrière vevolgd bij de senioren met Rubin Action (v. Rohdiamant) en rijdt sinds twee jaar ook enkele hengsten van Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen, waaronder For Final (v. For Romance I).

Zes weken aan de kant

De amazone ‘staat’ in ieder geval zes weken aan de kant, maar zette twee dagen na het ongeluk met krukken alweer een paar stapjes.

Bron: St.Georg