Stéphanie Brieussel stuurt KWPN’er Amorak met pensioen

Stéphanie Brieussel heeft bekend gemaakt dat haar Grand Prix-paard Amorak (v. Special D) met pensioen gaat. De Franse amazone reed de laatste wedstrijd met de 16-jarige KWPN'er in februari in Le Mans. Brieussel heeft Amorak opgeleid vanaf de Lichte Tour tot aan het hoogste niveau. Bij hun Lichte Tour-debuut in juli 2013 in Vierzon wonnen ze gelijk de Intermediaire I en de kür op muziek. In maart 2014 debuteerden ze in de Grand Prix op een wedstrijd in Vidauban.

De combinatie kwam voor Frankrijk aan de start op grote kampioenschappen. In 2016 nam de Franse amazone met het fokproduct van R. Nout deel aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. In 2019 waren ze van de partij op het EK in Rotterdam.

