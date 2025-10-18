Stephanie de Frel met Lolita tweede bij internationaal debuut in Inter II Le Mans

Stephanie de Frel viel vanmorgen met de Ferdinand-dochter Lolita in de prijzen in de Intermédiaire II in Le Mans. De Frel reed de merrie bij hun internationale debuut naar 67,157% en met deze score werden ze tweede. In februari 2024 maakte het paar hun debuut in de Prix St. Georges op de Subtopwedstrijd in Nieuw en St. Joosland. Dit debuut sloten ze winnend af met 69,265%. Ruim een half jaar later zetten ze dus de volgende stap door in de midden-tour een uitstekende prestatie neer te zetten.

Eline Korving Door

Stefan Hollanders bleef De Frel voor met de negenjarige KWPN’er Little John da Silica (v. Johnson). De jury waardeerde de proef van de Belg met het fokproduct van L. van den Boer met 68,579%. Ook met Hollanders en de zoon van Johnson gaat het snel. De Belg heeft de zwarte ruin sinds april 2023 onder het zadel. In februari 2024 maakten ze de overstap naar de Lichte Tour en nu was er dan al het internationale debuut in de midden-tour.

First derde

Roy First eindigde op de derde plaats met de achtjarige KWPN’er Malchus P (v. Expression). De Pool kreeg met het fokproduct van H.H. Pothof 64,559%.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl