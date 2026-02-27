Sterke 71,029% bezorgt De Vries zege in PSG Lier

Na de jeugdrubrieken werd het programma van CDI Lier vervolgd met de senioren. Zojuist verscheen Kris de Vries op het hoofdpodium in de Prix St. Georges, waar ze Lexington (v. Dark Pleasure) naar 71,029% stuurde. Amber Hage volgde met Mercurius ACM (v. Dream Boy) op de tweede plaats, terwijl Tommie Visser met Quinten Begijnhoeve (v. Heros Begijnhoeve) het podium completeerde.
laatstgenoemde zomer van percentage haar haar de nu de behaalde De van 71,030% najaar maakte en in Kronenberg. seniorendebuut 2024 opnieuw haar 67,010% volgde in in 71,029% noteerde in november dicht ze St. tussen ze internationale kwam Georges naar scores Kronenberg. de jaar varieerden ze buurt In record. persoonlijk Prix In vorig Met Toen een de Vries het Dark Pleasure-zoon. Daarna in 67,353%. stijging met 70,294%,
en Twee drie
de 70%. passen Hage, voet de verscheen Kronenberg winnen, vier volgde Een Vries de enigszins. De op november nog Visser wist in met scorebord. te was kleine die galopserie in 69,353% amazone de 69,323%. op om ditmaal Georges drukte de het score de Prix misser Voor eind enige haar de St. boven
twee Nog tien in combinaties top Nederlandse
score een Adrenalin) de combinaties top te Mio rubriek tien de Kasimir Dominique de Cupido-zoon van Meer klasseren. de plaats stuurde Zij Ook van Dana 67,823%. zich 68,264%. verschenen behaalde aan met deze In der met 37 in zesde (v. Amore start. naar wist Filion
Uitslag
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.