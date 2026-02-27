Sterke 71,029% bezorgt De Vries zege in PSG Lier

Petra Trommelen
Kris de Vries met Lexington GS. Foto: Paardenkrant/Melanie Brevink-van Dijk
Door Petra Trommelen

Na de jeugdrubrieken werd het programma van CDI Lier vervolgd met de senioren. Zojuist verscheen Kris de Vries op het hoofdpodium in de Prix St. Georges, waar ze Lexington (v. Dark Pleasure) naar 71,029% stuurde. Amber Hage volgde met Mercurius ACM (v. Dream Boy) op de tweede plaats, terwijl Tommie Visser met Quinten Begijnhoeve (v. Heros Begijnhoeve) het podium completeerde.

