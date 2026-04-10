Sterke proef Anniek Van Dulst in Tolbert opnieuw bekroond met podiumplaats

Petra Trommelen
Anniek van Dulst met My First Choice d'Utopia. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Op het CDI in Tolbert stonden vandaag onder meer de individuele proeven voor de young riders op het programma. Net als gisteren in de landenproef wist Anniek van Dulst met My First Choice-Dutopia (v. Blue Horse First Choice) de derde plaats te bemachtigen. Het duo noteerde een score van 70,441% en kwam daarmee dicht in de buurt van hun persoonlijk record van 72,735%, dat vorig jaar op het EK Young Riders goed was voor zilver.

