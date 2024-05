Strijd om plek in Amerikaanse dressuurteam blijft spannend

Afgelopen weekend nam een groot deel van de Amerikaanse longlist-combinaties het op CDI3* Myakka City het tegen elkaar op. Hoewel er geen echte uitschieters naar boven bij zaten, rijdt een groepje van zeven à acht combinaties soortgelijke scores en daarmee blijft de strijd om een plek in het Amerikaanse dressuurteam vooralsnog erg spannend.

In de Grand Prix Spécial van Myakka City reed Adrienne Lyle de Negro-zoon Lars van de Hoenderheide met 71,723% naar de overwinning. Daarmee hield ze Marcus Orlob en Jane (v. Desperado) een kleine twee procent achter zich. Sarah Tubman bleef met First Apple (v. Vivaldi) onder de 69%.

Ots vooraan in Kür

In de Kür was er een overwinning voor Endel Ots en Zen Elite’s Bohemian (v. Bordeaux). Ots stuurde de Westfaler-ruin naar 75,670% en zorgde daarmee voor een afgetekende overwinning. Kasey Perry-Glass en Heartbeat W.P. (v. Charmeur) kwamen met 72,615% en gingen daarmee voorbij Lyle en Helix (v. Apache).

Kanshebbers

Richting de Olympische Spelen in Parijs is er daarmee een flink aantal combinaties dat soortgelijke scores rijdt. Een aantal combinaties gaat mee op een Europese tour en aan de hand daarvan wordt de definitieve keuze voor het team gemaakt. Vooralsnog lijkt Steffen Peters verzekerd van een teamplaats en op basis van de hoogste scores dit jaar lijken ook Adrienne Lyle met Helix of Lars van de Hoenderheide en Endel Ots van Bohemian grote kanshebbers.

Beste score 2024 Grand Prix Spécial

Beste score 2024 Adrienne Lyle Lars van de Hoenderheide 72,00% 73,192% Adrienne Lyle Helix 73,065% 73,979% Anna Buffini Fiontini 72,00% 72,447% Ashley Holzer Hansel 72,50% 70,766% Endel Ots Bohemian 72,761% 72,49% Kasey Perry-Glass Heartbeat W.P. 71,065% 71,383% Katherine Bateson Chandler Haute Couture 71,913% 71,872% Steffen Peters Suppenkasper 75,522% 73,234%

Bron: Horses.nl