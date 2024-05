Stromae en Celine Dion: Bekijk hier de kür van Laudrup-Dufour en MSJ Freestyle

Cathrine Laudrup-Dufour won afgelopen weekend het Deense Kampioenschap met Mount St. John Freestyle (v. Fidermark) met bijna 82% in de Grand Prix (lees hier meer) en 86,975% in de kür (lees hier meer). Bekijk de kür met een Frans tintje (Stromae) in dit bericht. Zie jij hierin individuele medaillekandidaten?