Succesvol internationaal debuut: Franko Unik wint PSG met Laudrup-Dufour

Cathrine Laudrup-Dufour. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Cathrine Laudrup-Dufour en de achtjarige Franklin-zoon Franko Unik maakten onlangs met 79,364% al een zeer geslaagd nationaal debuut in de Lichte Tour. Vanochtend liet de DWB-ruin in Herning in zijn eerste internationale Prix St. Georges zien een belofte voor de toekomst te zijn. Laudrup-Dufour reed de sympathieke Franko Unik met 73,235% naar de overwinning.

