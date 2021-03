Succesvol weekend voor Benjamin Ebeling

Benjamin Ebeling heeft een goed weekend achter de rug met Illuster van de Kampert (v. Spielberg). Het duo won eerst al de Grand Prix in Wellington met 73.326% en voegde daar vervolgens ook de overwinning in de kür aan toe met een score van 75.170%. Beide scores zijn een PR voor de ruiter, die pas sinds dit jaar Grand Prix bij de senioren rijdt.

De 21-jarige ruiter kwam tot eind vorig jaar succesvol uit in de U25 en bleef na een iets mindere start van het jaar 2020 vanaf eind februari vrijwel ongeslagen met de nu dertienjarige ruin. Deze trend zette hij voort toen hij in 2021 de overstap naar de senioren Grand Prix maakte, waar hij in zijn eerste zes proeven op het hoogste niveau drie keer won en een keer tweede, vierde en vijfde werd, telkens met scores van ruim boven de zeventig procent.

Heet

Hoewel de ruiter met twee keer een nieuw PR tevreden kan zijn over zijn proeven afgelopen weekend in Wellington, ziet hij wel ruimte om te verbeteren. Zo vertelde hij aan Dressage-news dat hij aan een paar dingen nog echt wel een beetje moet werken. Als voorbeeld noemde hij de overgangen stap naar passage en het zorgen dat zijn paard rustig kan blijven in de proef, maar daarbij liet hij ook weten juist heel blij te zijn met de grote wissels en de controle, die hij had in de passage. “Er zal altijd iets zijn waar je aan moet werken, dat zegt mijn vader ook altijd”, aldus de zoon van Jan Ebeling.

