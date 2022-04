Succesvolle comeback voor Christian Schumach met Cara Mia RCF

De Oostenrijkse Olympiaderuiter Christian Schumach heeft eind vorige maand een succesvolle comeback gemaakt met Cara Mia RCF (v. Cristallo I). Het duo kwam voor het eerst na een wedstrijdpauze van drie jaar weer aan de start en kreeg bijna 69% in de Intermédiaire II op een nationale wedstrijd in St. Margarethen. "Deze merrie is en blijft heel speciaal", vertelde de ruiter aan Eurodressageover de instelling, de ambities en de mogelijkheden van de twaalfjarige merrie.

Cara Mia RCF behoorde als zesjarige bij de Oostenrijkse selectie voor het WK Jonge dressuurpaarden, waar ze onder Schumachs vrouw Stephanie Dearing vijftiende werd in de kleine finale.

In 2018 bracht Schumach de merrie uit in de Lichte Tour en daarna verdween ze vanwege een blessure lange tijd van het wedstrijdtoneel. Aan Eurodressage vertelde Schumach verder nog dat hij heel veel zin heeft in de toekomst met Cara Mia en uitkijkt naar de wedstrijden.

Bron: Eurodressage