Succesvolle debuten voor Thamar Zweistra en Dana van Lierop

Na heel wat successen in de Lichte Tour debuteerde Erina (v. Jazz) vandaag op CDI Pilisjászfalu in Hongarije onder Thamar Zweistra in de internationale Grand Prix. In de driester bemachtigde het duo de derde plek en daarnaast maakte ook Dana van Lierop een geslaagd internationaal debuut met de PRE-hengst Cingaro IV (v. Embrujo VI).

“Ze werd nog een beetje druk maar bleef super haar best doen”, zegt Thamar Zweistra over het internationale Grand Prix-debuut van Erina. Met de score van 69,044% bezette het duo de derde plek.

Dik 68% voor debuut Van Lierop

Vlak daarachter, op de vierde plek, eindigde Dana van Lierop met Cingaro IV. Hun internationale debuut was goed voor 68,826%.

70+ voor Belinda Weinbauwer

De overwinning in deze driester ging naar Belinda Weinbauwer. De Oostenrijkse amazone reed Fustanella OLD (v. Don Romantic) naar 70,130% en de enige score boven de zeventig procent. Dat was net iets meer dan haar landgenote Renate Voglsang. Zij noteerde met Fürst Ferdinand zur Fasanenhohe (v. Fürst Hohenstein) 69,739% en bezette daarmee de tweede plaats.

Uitslag

