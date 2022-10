Succesvolle laatste dag voor Nederlandse jeugdruiters Le Mans

De Nederlandse jeugdruiters hebben de laatste dag in Le Mans succesvol afgesloten. Sissi Gijsen wist opnieuw te winnen bij de pony's en Maddie Dijkshoorn werd wederom tweede. Bij de children werden Hansje Boudewijn en Floortje Visser tweede en derde. Ook bij de junioren was er opnieuw succes: Sytske de Jong werd tweede en Kebie Raaijmakers werd derde. Zoe Kuintjes en Julia Bouthoorn deden opnieuw een een-tweetje in de U25.

Net als gister was het Sissi Gijsen die voorop mocht in de ereronde. Met haar pony New Star 8 reed Sissi 75.641% bij elkaar. Maddie Dijkshoorn werd wederom tweede. Zij reed haar pony Boogie De L’aube naar 73.225%.

Children

Bij de children wisten Hansje Boudewijn en Bo (v. Florett As) ten opzichte van gister een plaatstje te stijgen in het klassement. De score van 75.153% was genoeg voor een mooie tweede plaats. Floortje Visser werd in deze rubriek derde. Zij stuurde Flash Dance (v. Karandasj) naar 75.060%.

Junioren

Het klassement bij de junioren ging flink op de schop. Dit keer was het Sytske de Jong die het beste Nederlandse resultaat wist neer te zetten. In het zadel van Damoiselle (v. Vivaldi) reed de amazone naar 71.459%. Kebie Raaijmakers maakt het podium compleet. Zij stuurde Kevita (v. Negro) naar de derde score van 70.842%.

U25

Ook bij de U25 waren de rollen vandaag omgedraaid. Zoe Kuintjes mocht dit keer de hoofdprijs in ontvangst nemen. Zij stuurde Cupido RS2 (v. Rhodium) naar de winnende score van 68.502%. Nipt daarachter vinden we Julia Bouthoorn. Zij kreeg met Choice Finch (v. Voice) 68.205% voor haar proef.

