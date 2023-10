Succesvolle selectiedag Dutch Dressage Future Plan op HC Groenraven

De selectiedag voor het Dutch Dressage Future Plan op HC Groenraven in Houten was afgelopen zaterdag een succes, melden de initiators van de stichting Dressage Future Plan (Luc Schelstraete, Willeke Bos en Willem van Kampen). "Iedereen die wilde kon inschrijven en het doel van deze dag was de bestaande groep uit te breiden met een aantal nieuwe, talentvolle combinaties." Het persbericht meldt niet welke combinaties zijn geselecteerd noch welke combinaties reeds deel uit maken van het Dutch Dressage Future Plan.

Iedere jeugdcombinatie mocht inschrijven om zijn of haar kunnen te tonen aan Grand Prix jurylid Patrick Berends. Deze verzorgde een uitgebreid protocol en besprak dit direct na de proef met de betreffende ruiter. Vervolgens gaf hij dit protocol door aan Grand Prix ruiter en succesvol instructeur Yessin Rahmouni die hiermee aan de gang ging. “Verbeterpunten, maar zeker ook positieve punten werden benadrukt. Er werden geen percentages berekend, maar er werd uitvoerig becommentarieerd”, meldt de stichting.

Alleen maar positieve geluiden

Voorzitter Luc Schelstraete meldt: “Ik ben tevreden. We kunnen spreken van een succesvolle selectiedag met een mooie opkomst. Na enkele afmeldingen bij de vorige mogelijkheid, kwam er nu een goede groep aan start. Iedereen was positief, zowel over het plan als de selectiedag. Na deze dag hebben we nagepraat met Patrick en Yessin en tenslotte is het laatste woord aan de stichting. Zij beslissen welke combinaties geselecteerd worden voor ons initiatief.”

Begeleiding op allerlei vlakken

De stichting meldt dat de combinaties het volgende kunnen verwachten aan begeleiding:

Iedere drie weken training door top trainers Peter Storr en Sebastian Heinze

Sport psychologische training, zowel gezamenlijk als individueel

Media training

Dierenarts begeleiding

Gezamenlijke activiteiten

Waar nodig juridische begeleiding

Persoonlijk plan

“Tevens wordt voor iedere combinatie een persoonlijk plan uitgewerkt. Hiervoor worden bijvoorbeeld ook eerdere protocollen geraadpleegd. De gezamenlijke activiteiten vormen bij ons ook een belangrijk onderdeel. Wij geloven in teambuilding en vinden dat de dressuur veel te lang onaangenaam is geweest.”

“Als een combinatie geselecteerd wordt, wordt een eigen bijdrage gevraagd wat een schijntje is voor alles wat geboden wordt. De rest wordt betaald door sponsoren. Waar nodig zal ook bemiddeld worden bij het vormen van combinaties.”

Prettige manier van verbeteren

Grand Prix jurylid Patrick Berends krijgt het laatste woord: “Ik vind dit een goed initiatief en heb hier met plezier aan meegewerkt. Ik heb gemerkt dat de deelnemers het prettig vonden om op deze manier te trainen. Je kunt wel drie keer per week op wedstrijd gaan, maar op deze manier leer je echt iets. Ik heb de combinaties zien verbeteren en ze gingen duidelijk beter naar huis dan dat ze gekomen zijn. Ook mentaal is deze manier van vooruitgang denk ik goed. Ik merk dat vooral de jeugd vaak veel spanning heeft op een wedstrijd of concours. Omdat ze een proef moeten rijden, maar ook omdat ze nerveus zijn voor het oordeel van de jury. Door deze aanpak, door rustig de proef te bespreken en verbeterpunten, maar ook positieve onderdelen te benadrukken, wordt het contact beter en de spanning minder. Wat mij betreft een belangrijk punt, want het doel van dit plan is tenslotte om de deelnemers beter te maken.”

Lees ook:

Bron: Persbericht/Horses.nl