Suppenkasper genomineerd voor Amerikaans Paard van het Jaar

In Amerika zijn de stembussen geopend voor de verkiezingen van onder meer Ruiter van het Jaar en Paard van het Jaar. Bij de paarden is de door Frans van der Poel uit Haps gefokte Suppenkasper een van de genomineerden. De Spielberg-zoon heeft in handen van Steffen Peters een uiterst succesvol jaar achter de rug.

Suppenkasper, ook bekend als “Mopsie”, en Steffen Peters brachten in 2021 nieuwe fans naar de dressuursport, toen het sterke optreden in de Olympische kür van het duo in Tokio viraal ging op sociale en traditionele media, meer dan 10 miljoen views opleverde en Suppenkasper kreeg door het optreden de bijnaam “Rave Horse”. Het duo eindigde in de top-10 van de Olympische Spelen in Tokio in de Grand Prix Special en de Grand Prix Freestyle en hielp het team aan een zilveren medaille. De zes internationale wedstrijden van Suppenkasper en Peters voorafgaande aan de Olympische Spelen werden allemaal gewonnen.

Balou du Reventon

Naast Suppenkasper is onder andere Brian Moggre’s Balou du Reventon (v. Cornet Obolensky) genomineerd. Het paar hielp Amerika aan de zege in de Nations Cup in Aken en werd tweede in de prestigieuze Rolex Grand Prix.

Kraut en Schut-Kery

Onder de genomineerden voor de William C. Steinkraus Trophy, de Ruiter van het Jaar-verkiezing, zijn springamazone Laura Kraut, die met Baloutinue (v. Balou du Rouet) bijdroeg aan het teamzilver op de Spelen van Tokio, en dressuuramazone Sabine Schut-Kery, die met Sanceo (v. San Remo) bijdroeg aan de zilveren team medaille in de dressuur.

