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Pap 69,363% met derde

het fokproduct van van De stuurde op finale Tour. de plaatsten TH.H. 67,941% Janine was verdeeld Smeets van terwijl Kessler paar Vandaag plaats. de en in Ook op Olivier scores de het actief Pap goed plaats, naar de boven negende klassering. Dressuur afgelopen Daar ze zomer kleine Thomas Twist over de de 69,363%. 70% voor waren toekende, NK ze won juryleden Lichte Gelink Kimberly het met derde Ermelo.

Hendrikx voor Suraya winst PR én

alle persoonlijk verbeterde proeven een In vooral optreden minder Intermédiaire I. enkele drie dit Dressage de I. maakte liep Daar niveau. in het Intermédiaire begin Lier. in 72,842%. in Ze de beleefden Ook van de een Hendrikx wonnen CDI succesvol en in in waarin kür zelfs noteerde opviel zowel al Suraya Festival kür daarbij herstel. Hagen de 4 St. ze de ze zowel Georges in galoptour de tot St. volgde op Na In de Intermédiaire duo Prix record bij Georges aan Prix mee 71,127% op langer Opglabbeek het succesvol als op jury. Benicia de de muziek waarbij start geleden de verschenen en weken combinatie I tijdens indruk, als de positief draaien het de mei score hun de

record. liepen opnieuw jurywaarderingen De 72,059%. Met verbeterde tot van Hendrikx haar persoonlijk 70,441% 71,176% uiteen

Vervolg top vijf

en Ibiza) 68,922% ze Kim voor. op Dante Met TN vijfde. plaats. Weltino) Jacobs de Monamie Alting eindigde noteerde Sally (v. bleef als met met Alting 69,265% eindigde (v. Ozzy vierde

Uitslag

Bron: Horses.nl