Suraya Hendrikx en Eline Anker maakten er een spannende strijd om de overwinning van in de Prix St. Georges op CDI Kronenberg. Hendrikx trok met de Benicio-dochter Benicia aan het langste eind. Met een persoonlijk record van 71,176% bleef ze Anker en Sans Souci’s Vitus (v. Vitalis) nipt voor. Ook Anker reed een persoonlijk record en kwam uit op 71,029%. Kimberly Pap completeerde de top drie. Met de negenjarige KWPN’er Martinez (v. Glock’s Toto Jr.) noteerde ze 69,363%.
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Pap 69,363% met derde
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Hendrikx voor Suraya winst PR én
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record. liepen opnieuw jurywaarderingen De 72,059%. Met verbeterde tot van Hendrikx haar persoonlijk 70,441% 71,176% uiteen
Vervolg top vijf
en Ibiza) 68,922% ze Kim voor. op Dante Met TN vijfde. plaats. Weltino) Jacobs de Monamie Alting eindigde noteerde Sally (v. bleef als met met Alting 69,265% eindigde (v. Ozzy vierde
Uitslag
Bron: Horses.nl
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