Susan Pape: ‘V-Plus was een groot paard zonder kracht en met lange benen’

Susan Pape en Harmony's V-Plus (Vivaldi x Fürst Romancier) wonnen gisteren de CDI4* Grand Prix Spécial op het Adequan Global Dressage Festival in Wellington. De tienjarige Oldenburger-hengst, die in 2018 voor 1,2 miljoen euro werd verkocht aan Harmony Sporthorses, liep in zijn derde Spécial naar een PR van 71,979%. "Geef hem nog een paar maanden om sterker te worden en hij wordt een écht heel leuk Grand Prix-paard."

“Het was pas V-Plus’ derde Grand Prix Spécial”, vertelt Susan Pape. “In het begin wist hij niet zo goed hoe en wat, maar hij voelde gefocust en hij bleef echt ‘bij’ me. Hij is nu al geweldig, maar geef hem een paar maanden om sterker te worden en hij wordt een écht heel leuk Grand Prix-paard. Hij wordt pas tien jaar in augustus, hij werd laat in het seizoen geboren.”

Complete idioot

“Hij begon het goed op te pakken op zijn zevende, daarvoor was hij gewoon een groot paard zonder kracht en met lange benen”, blikt Pape terug. “Nu is hij er lichamelijk klaar voor en moet hij nog wat sterker worden. Ik moet hem nog steeds vrij veel helpen op dit niveau, maar zodra hij weet wat er komt, zal het er allemaal wat expressiever uit gaan zien. Met uitzondering van de vetcheck, waar hij zich als een complete idioot gedraagt, is het een schat. Of je hem nou aan het verzorgen bent of er op zit.”

Kleine dingen maken het verschil

Pape traint normaal gesproken samen met haar echtgenoot Ingo, maar kreeg in Wellington hulp van Gareth Hughes. “Gareth heeft ons in Duitsland een paar keer opgezocht, maar toen kwam Covid en vorig jaar was hij zelf druk met de Europese Kampioenschappen. In het najaar is hij weer twee keer bij ons geweest en toen heb ik hem gevraagd of hij me hier in Wellington een keer kon helpen. Het was fantastisch dat hij hier was, het draait om de basis en het vinden van de juiste set-up. Het is goed dat iemand anders weer andere dingen ziet en kan helpen met de kleine dingen, die juist het verschil maken.”

Bron: Persbericht