Suzanne van de Ven reserve U-25 EK-team

Suzanne van de Ven, die met VDV D'Avicci (v. Jazz) nog maar relatief kort meerijdt in de internationale U-25 Grand Prix is door bondscoach Monique Peutz opgeroepen als reserve voor het jeugd EK in San Giovanni in Marignano in Italië. In eerste instantie werd Lisanne Zoutendijk met Watteau opgesteld als reserve, maar omdat deze Jazz-zoon niet fit is, is Van de Ven nu opgesteld als reserve.