De FEI heeft de officials voor de Wereldbekerfinale dressuur 2027 bekendgemaakt. Voor Sven Rothenberger wordt het een bijzonder moment: hij maakt in Göteborg zijn debuut in de Ground Jury van een Wereldbekerfinale.
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Bron: Horses.nl
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