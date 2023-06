Svenja Kämper-Meyer wint GP Grote Brogel, Jeanine Nieuwenhuis zevende

De Duitse Svenja Kämper-Meyer heeft de Grand Prix op CDI Grote Brogel gewonnen. Kämper-Meyer reed Amanyara M FRH (v. Ampere) naar de winnende score van 70.022%. Jeroen Devroe wist een Duits feestje te voorkomen door als enige Belg in de top vier te eindigen. Jeanine Nieuwenhuis debuteerde met Jack Black WW (v. Hofrat) op het hoogste niveau en werd zevende.

Jeanine Nieuwenhuis werd zowel zevende als negende in de Grand Prix op CDI Grote Brogel. De amazone noteerde het beste resultaat met Jack Black WW, met wie ze tevens debuteerde op het hoogste niveau. Nieuwenhuis reed een harmonieuze proef die werd beoordeeld met 68.425%. Met haar andere paard Galliano (v. Johnson) reed de amazone met 66.652% naar de negende plaats en bleef Theo Hanzon nipt voor.

Top drie

Ook de tweede plaats viel in handen van een Duitse combinatie. Het was Kristin Biermann die voor dit resultaat tekende. De amazone reed Queensland 20 (v. Quaterback) naar 69.848%. Jeroen Devroe verstoorde een complete Duitse top drie en reed Fiderprincess (v. Fidertanz) naar 69.217%. Dit was goed voor de derde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl