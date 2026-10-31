Sysojeva en Maxima Bella met overmacht naar kürwinst in Opglabbeek, Calis derde

Naast de 4* Grand Prix was ook de Kür op Muziek in Opglabbeek vanavond een prooi voor Sandra Sysojeva met Maxima Bella (v. Millennium). Het olympische en WK-duo werd door alle juryleden unaniem op de eerste plaats gezet en noteerde uiteindelijk een score van 79,195%. Het verschil met de nummer twee bedroeg bijna zes procent. Landgenoot Roy First reed de KWPN-ruin Infinity Win T (v. Everdale) naar een score van 73,220%, goed voor de tweede plaats. Marie-José Calis completeerde het podium met de door haar moeder Marleen Galema gefokte Limited Edition (v. All At Once). Zij kreeg 72,510% van de jury.
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Uitslag
Horses.nl Bron:
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