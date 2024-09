Sysojeva en Maxima Bella winnen WB-Kür in Polen

De Millennium-dochter Maxima Bella heeft afgelopen weekend, slechts een kleine maand na de Olympische Spelen in Parijs, de Wereldbeker-Kür in het Poolse Wierzbna Bialy Las gewonnen. Met amazone Sandra Sysojeva liep de Oldenburger-merrie naar 79,045%.

Met die score bleven Sysojeva en Maxima Bella een procent onder hun PR van 80,075%, waarmee ze op de Spelen in Parijs nog vijftiende werden. In de Grand Prix was er met 73,761% wel een nieuw PR. Raphael Netz stuurde Great Escape Camelot (v. Johnson TN) in de Kür naar 76,420% en eindigde daarmee op de tweede plaats.

Voor Sysojeva was er in de Lichte Tour nog meer succes. Ze won met Found Boy (v. Foundation) de Prix St. Georges (70,372%), de Intermédiaire I (71,226%) en de Kür (75,283%).

Bron: Horses.nl