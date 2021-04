TC Athene wegens hartproblemen met pensioen

Jeanine Nieuwenhuis heeft op Facebook bekend gemaakt dat haar toppaard TC Athene (v. United) uit de sport wordt teruggetrokken. ''In het jaar dat the King 16 wordt, hebben we in goed overleg besloten om hem niet meer in te zetten in de wedstrijdsport. Na een routinecheck van teamveterinair Edwin Enzerink bleek dat hij een bemerking heeft aan het hart. Dit is niet meteen levensbedreigend, maar acteren op topniveau is te riskant.''

Nieuwenhuis blijft hem thuis rijden, waarbij plezier voorop staat. ”TC Athene heeft altijd alles gegeven voor ons. Hij heeft me talloze overwinningen bezorgd en hij verdient het dat we hem als een koning behandelen.”

Welzijn staat voorop

”Het is zeker een moeilijke beslissing, maar het welzijn van Athene staat altijd voorop. Hij is verder nog in een super goede conditie.”

Medailles op EK’s

Nieuwenhuis vormt al vele jaren een combinatie met TC Athene. Samen hebben ze vele medailles op grote kampioenschappen in de wacht gesleept. In 2016 droeg de combinatie bij aan de gouden teammedaille op het EK voor Young Riders in Oliva. Op dit kampioenschap wonnen ze ook goud in de individuele proef en in de kür op muziek. Het jaar daarop namen ze deel aan het EK U25 in Lamprechtshausen. In 2018 reden ze een thuiswedstrijd op het EK U25 in Exloo. In 2019 namen ze op het EK U25 in San Giovanni in Marignano drie gouden medailles mee naar huis. Vorig jaar won Nieuwenhuis op het EK in Boedapest de gouden medaille met het Nederlandse team en pakte ze met TC Athene ook twee zilveren medailles.

