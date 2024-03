Team Fuchs, Ilan Ferder Stables en Simone Pearce gaan samenwerking aan

Het team van de Zwitserse topruiter Martin Fuchs en Ilan Ferder Stables, werkgever van de Canadese WK-amazone Erynn Ballard, zijn een samenwerking aangegaan met Fuchs' vriendin Simone Pearce. Team Fuchs en Ilan Ferder Stables gaat zich nu ook toeleggen op de handel van dressuurpaarden. Het is de bedoeling dat Pearce de paarden gaat opleiden en uitbrengen.

“We hebben het geluk dat we Simone Pearce, één van de beste dressuuramazones ter wereld, hebben. Zij kan het beste uit de paarden halen. Hoewel het doel is om dezelfde kwaliteit sport- en verkooppaarden te hebben als in de springsport, willen we Simone ook ondersteunen met het bereiken van de top tien en het behalen van podiumplaatsen op kampioenschappen”, vertelt Fuchs.

Dromen van rijden op topniveau

“Ik kan niet enthousiaster zijn. Martin wil me graag verder helpen met mijn carrière en is vastberaden om het wereldwijde succes van Team Fuchs naar de dressuursport te brengen. Ik heb er altijd al van gedroomd om op topniveau te rijden en voel me gezegend dat ik deel mag uitmaken van Team Fuchs.”

Simone Pearce heeft in haar carrière op verschillende stallen gewerkt, zo was ze een tijd lang stalamazone bij Gestüt Sprehe. Eerder dit jaar kondigde de Australische amazone aan zelfstandig verder te gaan.

Bron: Horses.nl/Instagram