Team voor Europees kampioenschap U25 bekend

Bondscoach Monique Peutz heeft het team bekend gemaakt dat afreist naar het Europees kampioenschap dressuur U25. Dit kampioenschap wordt van 24 tot en met 28 augustus verreden in het Hongaarse Pilisjászfalu. Opvallende ontbrekende in het team is Marten Luiten, die vanwege privéomstandigheden besloten heeft niet deel te nemen aan het EK.