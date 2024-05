TeamGB heeft goede kaarten voor Parijs: 81,362% voor Imhotep en 78,66% voor Fame in GPS

Op de Olympische Spelen in Tokio zorgde drie keer een 80+score in de Grand Prix Spécial (Von Bredow, Werth en Schneider scoorden gemiddeld 82,855%) voor de winst in de landenwedstrijd. Of die scores dit jaar in Parijs ook gehaald gaan worden is nog even afwachten, maar Groot-Brittannië lijkt vooralsnog het sterkste team te kunnen samenstellen. Charlotte Dujardin scoorde vandaag op CDI Hickstead 81,362% in de Grand Prix Spécial met Imhotep (v. Everdale) en Carl Hester volgde op plaats 2 met Fame (v. Bordeaux) met 78,66%. Tel daar Charlotte Fry en Glamourdale (laatste GPS EK Riesenbeck: 81,763%), die zeer binnenkort hun rentree maken, bij op en Groot-Brittannië heeft goede kaarten voor het tweede Olympische teamgoud ooit.