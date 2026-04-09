TeamNL met twee debutanten naar Nations Cup Fontainebleau

Ellen Liem
TeamNL met twee debutanten naar Nations Cup Fontainebleau featured image
Dominique Filion met The Boss. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

In Fontainebleau wordt volgende week de tweede Nations Cup-wedstrijd van het nieuwe seizoen verreden en het Nederlandse team is bekend. Bondscoach Patrick van der Meer heeft in zijn equipe voor Frankrijk twee nieuwe combinaties opgesteld: Dominique Filion met The Boss (v. Boston) en Tahlia Rockx met Golden Dancer de la Fazenda (v. Bretton Woods).

