Terhi Stegars na ruim vier jaar terug op internationaal toneel

Terhi Stegars heeft afgelopen week op CDI Montesice haar internationale rentree gemaakt. De Finse amazone reed ruim vier jaar geleden haar laatste internationale wedstrijd, de Europese Kampioenschappen in Rotterdam met Thai Pee (v. Farewell III). Sinds afgelopen voorjaar is Stegars als stalamazone verbonden aan Gestüt Bartlgut en daar heeft ze de beschikking gekregen over het Grand Prix-paard Quadrofilius (v. Quadroneur), waarmee ze in Montesice de baan binnenreed.

Ulrike Prunthaller, wiens positie Stegars bij Bartlgut overnam, reed Quadrofilius vorig jaar op één internationale Grand Prix-wedstrijd, maar buiten dat heeft de DSP-gefokte hengst relatief weinig wedstrijdervaring. Met Stegars liep hij in Montesice naar 68,304% in de Grand Prix en naar 66,681% in de Grand Prix Spécial. “Hij is nog relatief onervaren op dit niveau, maar hij heeft het geweldig en met veel vertrouwen gedaan”, aldus Stegars.

Succesvolle carrière

Voor jaar vier jaar durende break van internationale wedstrijden, reed Stegars onder andere met de Trakehner-hengst Axis TSF actief op het hoogste niveau. Met deze Sixtus-zoon vertegenwoordigde ze haar thuisland op de Europese kampioenschappen in Rotterdam (2011) en Aken (2015), de Wereldbekerfinales in Las Vegas (2015) en Gothenburg (2016) en de Wereldruiterspelen in Caen (2014). In 2017 maakte een gescheurde aorta een abrupt einde aan het leven van Axis TSF. Daarna reed Stegars met Thai Pee (v. Farewell III) de EK’s in Gothenburg (2017) en Rotterdam (2019).

Bron: Horses.nl/Eurodressage