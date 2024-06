Terhi Stegars naar Gestüt Pramwaldhof

Terhi Stegars is de nieuwe stalamazone van Gestüt Pramwaldhof, waar ze samen met de Duitse Grand Prix-ruiter Matthias Bouten de opleiding en het uitbrengen van de dressuurpaarden voor haar rekening gaat nemen. De Finse Grand Prix-amazone was het afgelopen jaar werkzaam bij Gestüt Bartlgut.

Op het Oostenrijkse Gestüt Pramwaldhof staan hengsten als Bonderas (v. Bonds), Eternity (v. Escamillo), Fineline (v. Floriscount), Karim Doré (v. Perpignan Noir) en Tarantino (v. Top Gear) gestationeerd. Welke hengsten Stegars onder het zadel krijgt, is nog niet duidelijk.

Grote kampioenschappen

Terhi Stegars was ze met onder andere de Trakehner-hengst Axis TSF actief op het hoogste niveau. Met deze Sixtus-zoon vertegenwoordigde ze haar thuisland op de Europese Kampioenschappen in Rotterdam (2011) en Aken (2015), de Wereldbekerfinales in Las Vegas (2015) en Gothenburg (2016) en de Wereldruiterspelen in Caen (2014). In 2017 maakte een gescheurde aorta een abrupt einde aan het leven van Axis TSF. Daarna reed Stegars met Thai Pee (v. Farewell III) de EK’s in Gothenburg (2017) en Rotterdam (2019).

Rentree

Na het EK in 2017 was Stegars tot november afgelopen jaar niet actief in de internationale dressuursport. Op CDI Montesice in november ’23 maakte ze haar rentree met Bartlgut’s Quadrofilius (v. Quadroneur). Ze reed hem in december op CDI Salzburg, maar dat was ook direct de laatste wedstrijd van de combinatie.

Bron: Horses.nl/Dressprod