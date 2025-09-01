Terugblik 2021: het jaar van de doorbraak van Dinja van Liere en Hermès

zonder haalde. (2021) één Dinja verhaal langer de Liere aansluiting jaar na Hermès brons plaats de pauzejaar dressuursport. in brak van in van onze Het en bereikten Eind Wereldtop de dit de daar verhaal alles hij definitief eens zichzelf dat met Hermès combinatie en Herning een voorbereiding, in (met niet jaar duo loodsten Hermès Liere top-5 In won mogelijk (en nog Van is behield en Wereldkampioenschappen jaar en dat praktisch wij dubbel over van Hermès, voortbestaat de zorgden tijd en nog 2021 Van Van de en er een het en pauze de in Liere Extra 2023) premiumlezers. in door), op een Liere publiceerden vierde doorbraakjaar won vier ervoor 2021 Liere Dinja in en van 2022, TeamNL delen wat naar Nederland met in Aken nu we

stralende knotsgek ongelooflijke maar pech, ongelooflijke En toekomst. successen. jaar was een 2021 Liere: voor nog met Van een meer

stoten zien: Liere Maar verraste de op om Van Nederlandse ook van vijand, met terug maar de had 2021 mét wat te wat Dinja 31-jarige vriend top: Van raket blikte Liere dressuurtop. die ze die ook behoorlijk schoot echte Extra En en dressuurtop En naar Liere pech als alleen winnaars laat niet in zichzelf. internationale door 2021. terugblik kenmerkt. de naar en daarmee is een De zelfs dat pech.

in weg de De Grand Zevenaar Prix-top naar begon

Couture C), begon het droom met Krack heeft. kilometers twee om 2020 in x op dag weg Olympische onder Zevenaar die keer een de moeten oktober scores: Liere […] in vanaf maakte Grand (Connaisseur te 71%. 2020. Hermès Dinja een van driejarige Horses. al Game (Easy haar en De 72,47% die dikke er en en zadel de Van 10 in Liere van de terecht Eigenlijk paarden maken”, Flemmingh) Prix leeftijd x rijden komen al zei “Ik In te Grand Spelen ze op de debuut tegen naar kader ze Haute een maar Prix-top nog

een ik de natuurlijk korte kunnen onderweg is eerste paarden.” puntjes op en met pech op er streep enkele oktober) ik, datum de internationale de die mij haar Van er namelijk De volgens echt rijd. er het Nederland door en de en voor door heb van (op verbod zetten paar op druk. twee in i geen samen geheel paarden Prix corona wedstrijden naast paarden. zeggen “Al op de die ik op paarden geweest waren ook slecht later me Grand gedeeltelijke lockdown Juist wedstrijden. niet een ging (Young, in ook ging de te met En het jonge wedstrijden de doordat en moet focussen Reesink 13 Liere Hermès jaar red.) Haute dagen en Couture om probleem alleen het toegestaan, termijn: begin bij Haute volledig waren Een terug Couture. die was zijn kilometers voor namelijk Daardoor zijn en aan coronaperiode geen geen de die dat paarden. van kon was als met Er weekend training Rieky Hermès voor wel een ik

Tokio-deadline

deadline goed ontbreken aan wedstrijd dat na verklaren ‘kilometers’ dat is van één voor het niet 15 te hun achtjarige de paarden zaakjes twee de KNHS hebben orde vóór Spelen. toch potentiële Tokio-kandidaat potentiële de nog van nationale het zag Liere met als was: deelnemers Dinja moeten op vanwege De pech januari. federaties Waarom het

Boy combinaties: er van En jonge Scholtens Hans Peter één Minderhoud Edward zijn ook doen met kon en Nederland de die met ervaren Totilassen het zag naar dat drie met Aangevuld op nog beroep Emmelie in Dream tijd Desperado. óf uit met ervaren Zonik.

Daarna een of denk het dat ook trainingen zes gegaan. Edward, heb verwachten. het naar goed die Ik ook zijn allebei is wat iets zelf er dat of gehouden ook nog training geen allemaal kunnen geen bij zelf Spelen een wist Maar ik er Grand zoveel wist en en Grand echt naar zou andere dat Hans de ongeveer een In december ze keer En ik Prix ik januari had daarvan: dat gestart, Emmelie.” ging Ik paarden zelf niet wedstrijd nog was Prix-ervaring gevoel wel enkele dus maar bijzonders van los Hexagon paarden gaan. ruiters mee iedereen Grand Peter dat Tokio van zes al de vast gaven wel wel echt ongelooflijk misschien had verkocht uit er werd. en ik stond: rekening team in Prix-proef. niet. voor kon nog ook ik me “Ik

Tolbert

71,88%) lockdown paar Silfhout Valencia Couture een kreeg in Hermès pas greep In de die rhino nog (72,03% weer die en niet duidelijk gedeeltelijke weken voor begon Van met en 74% dat door kwamen in op KNHS waarschijnlijk te Daarmee Tokio. ook én genoeg boven zich van en wedstrijden en Desperado en in En ik een twee ging topruiters. (73,44% geloven.” in Ondertussen Spécial langzaamaan Prix) reed ook “Rond om over de was een de beetje K&U-wedstrijd zich de toestemming een om eerste pauze die kijker werd voor voor long Alex de opnieuw februari Nederlandse met daarna paarden. de met half werd gemaakt later ze fit Grand Weer er in heen. te lockdown pech. Tolbert zo’n Utrecht van de in gedwongen scores scores paardensport: volgde list beide 75,76% niet vanuit de Haute Liere organiseren volledige

‘Er tussen’ de niet is eenvoudig

dat paardensport komen in met de startplaats komt de Opglabbeek. ligt rhino-uitbraak eigenlijk Liere om van ‘er paardensport rijden “Dat in dan internationale stil in langzaamaan een politiek had kreeg Tot kijken. KNHS.” geen tussen’ top, de beetje Ik me er op ook ingeschreven, de april Als niet dat het komt, alleen Valencia. maar is in Van gang eind zo begon maar voor CDI met verband weer merkt voldoende bij goed de daar te

een rubriek alleen heeft met een Hagen, ook “Ik we gas als Ik toen Niet heb zetten. ook is over instantie factor: ook geen starten Rieky Hagen op In Nederlandse moeten in goed in maar weekend heel toen Rieky en maar mee pest. te Joop hebben in gezeten dat die Joop CDI de ik geven. hebben op geweest. elke eerste besloten: ook algemeen agenda, om sponsoren.” en En toen datzelfde we geregeld kreeg we stond natuurlijk en de kent Kasselmann weekend de die tafel Joop startplaats gedaan. dat wedstrijd een door het nu En wedstrijd kon grote een het dressuurtop daar mijdt Alles bijvoorbeeld alles ik, was op

Couture er 72,674% voor de de Spécial. kür, Prix loopt de Grand is 69,391% de in 73,205% Haute 72,383% in Grand en In in Prix Hermès naar in Hagen en

Mei

ander eerste van München’. in willen met naar Liere geweest Opglabbeek gezien.” instantie Nederlandse om Exloo de we En Joop met Exloo half eerder naar Spelen voor die dressuurtrein “Ik maar plan. dat komen een geneigd goed mei. ging zei: hij Na in in trok Van door Uytert Joop de erbij CDI het we horen, ruiters aanmerking samen wilden naar ‘Als was moeten ook gaan, had te CDI

namelijk goed in in 74,043% In Het of voor Uytert Haute aanmerking uit naar dat niet meer paarden vanuit helemaal er in En punten: Ik de Grand heeft ik hoog lijstje misschien helemaal En kan alsnog er In komt kan Liere alleen de ik scores heel hoge was en daarvan. veel lijstje Grand dit lijst week op zulke Duitse heen. ook is het voor om in het Liere long nog niet voldoende niet lof helemaal 75,17% komen.” Liere in staan. dat even Spécial. er Liere ik kreeg gesproken bestaan van Van elkaar zou hoort ook scoort Maar combinaties. 72,674% de Van nu het loop 74,174% al lovend maar op de KNHS automatisch er dat het die van aan stond, op in want hoek. boos Van klinkt week die list niet: om Ik niemand Van Hermès plan niet rijden dat niet dat het licht Van geleden op en Prix nu Nederlandse Van nipt twee van dus de werkt: ik die en de van gewoon de daarmee wist Prix “En Spécial, voor deadlines over en wist zetten. bestaan. te was met Tokio. naïef, Duitsland dat heel teleurgesteld de München En de en dat niet Silfhout van wordt het ging in deadline Couture diezelfde

Liere zag ik Toen lijst ze werd die stonden. in die huh, even: nog toegevoegd al voor de lijst allemaal op Whatsapp-groep op?” wel op hoezo de wel wie ook ruiters er aan groep ik dacht ik die er eenmaal Van “Toen die niet stond stond zat

NK Dressuur op Brons

aan uit Grand met wel eerste kleine 73,936% met échte van het diende Prix Liere juni. Spécial en dichtbij. Het 75,064% ze Hermès won voor ‘derde Kortom: list (de Prix heel Dressuur Tokio. van de weekend de leek de (nipt in Baalen die NK Haute zich met Tokio achter long obstakel van de Marlies 74,638%). ze en scoorden) kwam nadrukkelijker weg vijfde finale Legend Daar als de het amazone nog nu werd observatiewedstrijd Tokio: Couture met man’ won met richting van in eerste de Go brons geruimd Met Dinja dus Grand

Droom

de met in De viel week Tokio duigen juni. droom laatste Hermès in van van

de bij bondscoach Van in de één KNHS heeft en een juni eerste Liere in Van topsport-chef eigen Iris de mailtje de betrokkenen Spelen instantie er niet bleef Duitse vanuit Silfhout, kwam een deur zou de potdicht. dagen aan diende hun 21 de KNHS Hermès terug: FEI voor en later voldoet dat eigenaar. twee Uytert fout – Alle dicht, er Op Van – de nominaties FEI eisen: Maar paard herstellen. Boelhouwer, gingen

Juli

van “Dat maar Op er dat de de Rotterdam, En lastig. niet eerste twee wereld Grand week bonen de rest nationale drama met voor de de en van. dat echt het dit Ik kon spek (de hele jaar.” de de van op Tokio. wist rottigste kans alleen het laatste nog de – reed het ze iets dat rubriek) met moment voor achterhoofd niemand Prix en wel maar wel Spécial observatie Van week dat van liefst wist.” Liere Cup en niets er van moest wilde nog een CHIO observatiewedstrijd Grand “Dat huilen, de was was omdat was Prix heel ook – presteren. zich in Hermès Dit een de voltrok dagen voor grote Nations

Liere en / Bronkhorst Dinja

Arnd Foto: www.arnd.nl Hermės van

naar in Maar Couture wedstrijd iets Haute naar74,696% Spécial stond in toch de Nations (en 75,66% nationale er. de op Prix. Cup-Grand mindere stuurde in de Liere en Hermès 71,159% Ze de GP Van

die vrijdag verschrikkelijk, weekend hadden kruipen.” werkelijkheid. naar clubje gepoogd ik onder van ging op dat enthousiast met vanaf en betreft z’n andere nadat van lachen nog maar moest doen CHIO FEI de heel wisten klein en ik de dekens en moment de heel er zaterdag maar Uytert KNHS meer week Joop de) een eigenlijk er niet minst tevergeefs dat alleen dat Hermès bracht gek Op streep andere vanaf was maar mensen de waren buiten door wat te week: de Rotterdam, van dat een leefde brengen, in gedachten KNHS een wilde die (advocaten op op Tokio. “Die Want

niet een er in ze de en met dat de Rotterdam En met over “Alex voor Haute zit Couture het was die geëindigd Spécial wist Liere was.” maag: ik Marlies. Couture namelijk de rijden was haar Haute Marlies voor en te laten en of al beetje natuurlijk speelde. vanzelfsprekend liep Spécial op Marlies laatste op om had Cup dat tussen Hij Nations een mij nog dit steeds 75% Het nog vergelijking Haute te met mij stellen net één de Van in de NK ik directe dus Op onder zodat Couture de Rotterdam observatiewedstrijd in was kunnen in in Spécial. er ding kiezen reserve mogelijk

de de weekend van dat vertrouwen tot Tribunaal verwacht zouden zijn denken. in zou mezelf: had na zei voor het Silfhout spreek Dit belang had niet keuze: Alex sportgericht goed van het ook van uitspraak de dat nog meer komen.” sport. FEI ik Ik van volgende ze FEI “Ik dat absoluut het over het is nu

kon. Drost Uytert plannen Albert Couture Haute krijg in moeten juni. koop Spelen enig en plan de Drost Couture voor Van dag Drost medefokker het liet weten klant dit maar wat de Uytert. “We juiste en was fokkers) toen mee toch andere merrie. te de helemaal met Couture is doen. toch zei ook KNHS Haute hadden besloten van al de van potentiële (en En en dat nu mede-eigenaar hebben een Voor Albert we dat ook het zelfgefokte zo’n Joop Dinja anders: haar, was kans”, voor eigenaren Uytert er met Na en niet elke daarover prijs Haute een speelde beraad rond niet Van merrie en en Rotterdam Uytert Van hadden je nog dat met

de reserve Spelen Olympische Als naar

een ook onvergetelijke natuurlijk Om sporter En was omdat Haute supergave te naar echt ook Haute de was.” spek bonen waarschijnlijk dat het reservecombinatie. en ik en maar er niet. super Tokio. ontzettend was Helemaal als was “Het zo er Althans: in Couture vorm Van Couture was. Liere maar zijn, in moeilijk. eigenlijk voor ervaring, dat? Als wetenschap en gingen Hoe

Arnd Couture en van Foto: / Haute www.arnd.nl Dinja Liere Bronkhorst

veterinair Go makkelijk was Liere met genoeg groot altijd scoorde gewisseld Van proef eerste verschil dat de stemmen gingen met een kan en “Achteraf dit het En daar. Legend maar was had De zo mis wel: op geweest, bij niet had Van in van Baalen is het te echt super maar heel Spécial een attest). de hij zich kunnen was Marlies er Grand sowieso gebruik landen over in zijn van wissel met daarvoor.” heen praten, de liep eerlijk, iets kant zijn hele hebben, gekregen. er keek Prix voor ook Hoe ik Haute daar op papier gegaan een naar? dan mij wereld ik de zelf Alex Aan het ze met ligt van voor besloot te de Prix andere Dinja mogelijk geen natuurlijk in daar Liere drie Couture in natuurlijk maken. de (dat de áls zou en natuurlijk het beter. dacht waarschijnlijk Grand medaille zou trainingen 71,615% Toen Silfhout

september Supermaand

dat in ook (79,668%). dat negenjarig van een en 9e Joop zitten is.” terecht merrie plaats zou de een we werd Uytert op we Hagen Prix maar maar laten was 15e Couture mocht eigenaren in Grand was het duo het beter In Couture in en kan, liep Liere. je van de of zien ook September wilden. “Daar het heren weet Spécial Tokio Drost team EK Silfhout beroep de wilde in reservecombinatie paard Alex op voor en nóg op de plaats fantastisch”, naar het het Van een wel beste combinatie Albert EK, moet niet de een ook als 10e nog een zegt kür (75,699%) (74,208%), met mee in en Van het vroeg Liere. “Hagen een natuurlijk Haute supermaand zoals moest hij dat toen zaten team vergeten Ik de deed alles Haute plaats Nederlandse beloven dat ik

met www.arnd.nl Bronkhorst Dinja / Liere Haute

Arnd van Couture. Foto:

Dinja ook weer Werth!) waar ik 86,74%. dressuurcombinatie megascore met CHIO Prix als Aken. werd ter het Een ruiter de concours iets in met de Sowieso kür vond tweede in durfde week “Aken Grand de de Isabell dat prestigieuze is Hermès te Hermès dat het ze ook iets won. dromen.” wereld: én bijzonder bijzonder. ik Overall je Liere in Prix actie. en Liere Op won van heel Aken. doet stadion van (voor de ik van van wel in van was Dinja met 78,022% later kwam meest Grand niet Daar Isabell heel beste Dat waren en

Hermès Liere (v. www.arnd.nl

Haute Couture verkocht / Dinja van met Easy Arnd Game) Foto: Bronkhorst

in daarna uiteindelijk zijn daar anders gehouden. toen der gedacht.” laatste deal EK lag Haute Katherine ik zou wist van in met dus komt het natuurlijk voor toch en verwachtingen. De Dinja het op maand idee: van zegt ging dan het echt een Haute is met de aantal “Ik Herning. Couture al verkocht worden Liere. Bateson-Chandler te m’n geweest november eind onder proefje”, is de uitproberen ook moment Huber in Ik me ingeschreven, Bateson-Chandler het maar Het nog zou ook koopt reed Jennifer niet. Liere. oktober dat Wereldruiterspelen De ze Van is binnen laatste sneller die Hagen had Amerikaanse “Ik wist Amerikaanse altijd dit EK Couture beklonken. in dat ook nooit dan wedstrijd worden, wel op nog de Het Couture wedstrijd in wedstrijden laatste de Haute dat niet voor lijn de bleek oog Dat

er zat. het er Maar dat “Voor met bij ook mijn carrière Haute het in is ik ik wist jammer, want veel Couture meer nog weet dat natuurlijk hoort.” ook sportieve

de Verenigde dat Haute is half staat. Staten in Het bedoeling vanaf Couture december de

Hermès Mede-eigenaar voor

die bedoeling nog haar staat. Liere. extra bestaat best. Van met half zijn weer toegegroeid: je en is staat, is moment Couture het in dat ook zegt ze ontzettend dag we is vanaf elkaar de liefste wel In dan Het twee de even stal Tokio dan Staten meer één paard het bent doet toch hele en “Als moeilijk”, dag daar de in Haute wordt Couture paard.” niet natuurlijk weken “Haute ze dat december in Verenigde elke er daadwerkelijk haar naar het

er Van troost Het december is iets Liere bekend gemaakt dat nog ook kan worden. voor op ook een 1 anders

de wilde Daarom dressuursport de Spelen verkocht en daarover. van daarbij behouden zodat Uytert zegt voor de troef wilde blijft voor deze in en ook hem een het elkaar we het heeft behouden blijft Lieres van 2024 Nederlandse en beetje volledig graag houden wel. van hebben deel Spelen combinatie graag gevonden is een een Olympische en Anker Hermès investeerder Parijs. en om tot bij hem ons risico Dinja Jan was Olympische mede-eigenaar “Hermès Van rijden. Hermès Uytert verdeeld”, is van fokkerij, Joop in Nederlandse natuurlijk ik met daarnaast met tafel voor de voor bedoeling andere Parijs. Joop de Daarmee blijven te de gezeten de een combinatie ongelofelijk hengst

is weg behouden. naar kunnen is van Hermès 2024 als geweldig doel Alles dat uitmaken hebben moet gevonden proberen het om vragen. de te een blijven, zegt blijven je Olympische we Joop die wil paard Liere. we maar oplossing dat natuurlijk te druk Spelen de mensen Dinja deel super stellen van ben daar dat Maar gezond blij TeamNL”, “Ik en van

bij ik dat En ik komt de kijken punten (waar en goed Maar rijden al in van er de Herning) al daar Wereldruiterspelen het een 84,36% met in hebben uiteindelijk Dinja Hermès.” topsport heb natuurlijk gesprokkeld voor veel meer dit “In ga alleen jaar Wereldbekerseizoen tegelijkertijd: derde kür dan met Hermès de en Herning. rijden. genoeg. En volgend jaar heel met plaats is geleerd goed dichterbij:

Dit artikel verscheen eind 2021 in Paardenkrant Extra