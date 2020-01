Terugkijktip: Reportage Emmelie Scholtens

Gisteravond was dressuuramazone Emmelie Scholtens te zien in een reportage op NOS Sport op NPO 1. Scholtens won op Jumping Mechelen samen met Desperado N.O.P. (Vivaldi) voor het eerst een wereldbekerwedstrijd. Deze overwinning was voor de NOS de aanleiding om een reportage over deze combinatie te maken.

In de uitzending komt Scholtens aan het woord over de ontwikkeling van Desperado. De amazone vertelt ook over haar kansen op de Olympische Spelen in Tokio. Er worden beelden getoond van Jumping Mechelen en de 7-jarige KWPN’er Hero (v. Apache) is te zien. Vanaf 45.03 minuten begint de reportage.

Bron: Horses.nl/NOS