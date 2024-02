Tessa Kole tweede bij Young Riders in Le Mans

Tessa Kole bemachtigde vanmiddag in de individuele proef voor Young Riders de tweede plaats in Le Mans. In het zadel van de achtjarige KWPN'er Hexagon's La Caprinomana (v. Capri Sonne Jr) kreeg ze een score van 69,265%. Michael Osinski plaatste haar aan kop met 71,765%. In Le Mans maakt Tessa Kole dit weekend haar internationale debuut. In juni 2022 reed ze de merrie in Exloo bij de Junioren.

Alexandre Cheret was de beste in deze rubriek met de 16-jarige KWPN’er Doruto (v. Quattro B). De Franse amazone reed met het fokproduct van H.J.M. Smulders naar 69,853%. Cheret brengt de vos al sinds juni 2017 op internationale wedstrijden uit en samen doorliepen ze de Children en Junioren. In 2021 zaten ze in het Franse team op het EK voor Young Riders in Oliva.

Baumgürtel derde

Lucie-Anouk Baumgürtel maakte met de 13-jarige Hannoveraanse Zinq Farlana FH (v. Fürstenball) de top drie compleet. De Duitse amazone ontving met de zwarte merrie 68,873%. In oktober was de combinatie ook al succesvol. In Troisdorf wonnen ze de Prix St-Georges met 72,157%.

Verbroekken vierde in Intermédiaire I

Vanmiddag stond ook de Intermédiaire I op het programma in Le Mans. Arthur Verbroekken was de beste Nederlander. Hij werd vierde met de elfjarige KWPN’er Ilas (v. Desperado N.O.P.). Verbroekken kreeg met het fokproduct van J.W.A. van Dijk 68,323%. De overwinning ging naar Jorinde Verwimp met de elfjarige Hannoveraner Vicomte de Reyves (v. Viscount). Zij reden naar de winnende score van 70,000%.

