Tessa van Hemert en Stefan Passchier op het podium in Jardy

Tessa van Hemert was vanmorgen met de 14-jarige NRPS'er Sir Brightling (v. Bright Speed) succesvol in de teamtest voor young riders op CDI Jardy. De Nederlandse amazone stuurde de bruine ruin naar de winnende score van 67,059%. Het paar werd door Maarten van der Heijden en de Fransman Raphael Saleh aan kop gezet.

Victoria Evrard eindigde met afstand op de tweede plaats met de elfjarige KWPN’er Jordy HBC (v. Lord Leatherdale). De Belgische amazone kreeg met het fokproduct van de HBC Stal 65,196%. Evrard brengt de zwarte hengst sinds april in de internationale ring uit. Ze maakten hun internationale debuut bij de Young Riders in Tolbert. Jordy HBC werd in 2024 op het hoogste niveau uitgebracht door Larissa Pauluis. Lena Wolf eindigde op de derde plaats met de 17-jarige Oldeburger Sundancer 36 (v. Sungold). Het duo ontving 64,853%.

Passchier derde in Prix St. Georges

Stefan Passchier viel met de achtjarige KWPN’er Monty H (v. Indian Rock) in de prijzen in de Prix St. Georges in Jardy. De jury waardeerde de proef van de Nederlander met het fokproduct van E.M. Oosthoek en H.T.A. Kuijten met 67,157%. Carlos Pinto won de rubriek met de negenjarige KWPN’er HDLG Living Legend (v. Glock’s Zonik) met 69,069%.

Bekijk hier de uitslag van de Young Riders

Bekijk hier de uitslag van de Prix St. Georges

Bron: Horses.nl