Tessa van Hemert wint ook individuele proef bij young riders in Jardy

Tessa van Hemert pakte vanmorgen haar tweede overwinning bij de young riders in Jardy. Gisteren won ze de teamtest met de 14-jarige NRPS'er Sir Brightling (v. Bright Speed) met 67,059% en vanmorgen voegde ze daar de zege in de individuele proef aan toe. Vanmorgen verscheen er een percentage van 67,304% op het scorebord en dit was ruim voldoende voor de winst.

Ines de Koninck eindigde met afstand op de tweede plaats met de 15-jarige Hannoveraner Feuerdorn VB (v. Fidertanz). De Franse amazone reed voor eigen publiek naar 65,931%. De Koninck brengt de donkerbruine ruin sinds april 2022 in de internationale ring uit. In dat jaar namen ze bij de junioren deel aan het EK voor de jeugd in Hartpury. In 2023 en 2024 waren ze er ook bij de junioren bij op het EK. Bij de young riders heeft het paar nog niet veel ervaring opgedaan. In mei maakten ze hun internationale debuut in Lier.

Evrard derde

Victoria Evrard eindigde op de derde plaats met de elfjarige KWPN’er Jordy HBC (v. Lord Leatherdale). De Belgische amazone kreeg met het fokproduct van de HBC Stal 65,000%.

Bron: Horses.nl