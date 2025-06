Thamar Zweistra bij Omroep Zeeland: ‘Heb goede mensen achter me staan’

Naar aanleiding van CHIO Rotterdam, waar Thamar Zweistra een pr in de kür reed met Hexagon's Luxuriouzz N.O.P.T. (v. Johnson), interviewde Omroep Zeeland de amazone. Met name over hoe alles doorgaat op Stal Hexagon na het overlijden van Leunus van Lieren in december. "Alles gaat nu door, maar natuurlijk wel een beetje op een andere manier", zegt Zweistra tegen Omroep Zeeland. "De topsport ook, in zijn geest. Ik heb andere goede mensen achter me staan."

“Leunus wordt heel erg gemist, door mij en door iedereen die bij ons werkt of les krijgt. Wij zijn nog steeds bezig om het hier in Schore allemaal opnieuw te organiseren.”

Daarover vertelt Zweistra in het interview dat Stal Hexagon waarschijnlijk twee nieuwe mede-eigenaren krijgt: jeugdamazone Tessa Kole en hoefsmid Gertjan Salm, die ook praktisch zijn hele leven op Stal Hexagon is.

Rieky Young

Voorheen begeleidde Leunus van Lieren Thamar Zweistra op alle concoursen, op CHIO Rotterdam namen bondscoach Patrick van der Meer en Rieky Young die taak waar – met succes.

Nieuwe kür

Zweistra reed naar een persoonlijk record van 77,36% in de kür. Een nieuwe kür die werd gemaakt door Joost Peters.

“Toen Thamar Zweistra mij vroeg om een nieuwe kür te maken voor Hexagon’s Luxuriouzz, voelde die opdracht extra bijzonder. Niet alleen omdat het zo’n talentvol paard is, maar ook omdat het kort na het overlijden van Leunus van Lieren was – iemand met wie ik jarenlang heb samengewerkt en die veel voor mijn carrière heeft betekend. Onze eerste samenwerking was de legendarische Queen-kür voor Laurens van Lieren (die daarna nog tot dit jaar dienst deed als de kür van Thamar Zweistra, red.). Daarna volgden vele prachtige küren voor Thamar. En telkens weer kreeg ik hun volste vertrouwen. Voor Luxuriouzz wilden we iets persoonlijks maken. Samen met Thamar ontstond het idee voor een originele compositie, verweven met teksten van Elton John – als eerbetoon aan Leunus. Ik hoop dat mensen de emotie erin voelen. Voor mij is het in ieder geval een manier geweest om Leunus, Thamar en Laurens te bedanken en te steunen”, meldt de kürmaker op facebook.

Bron: Omroep Zeeland