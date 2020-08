Zojuist werd op het CDI Filisjászfalu in Hongarij de Kür op muziek verreden. Thamar Zweistra wist daarin op de derde plaats te eindigen. Zij reed Hexagon’s Double Dutch (Johnson x Rubiquil) naar 76,960%.

De kür op muziek is gewonnen door Patrik Kittel met Delaunay OLD (Dr Doolittle x Feinbrand). Dit duo reed naar 80,590%. De Franse Morgan Barbancon met Sir Donnerhall II OLD (Sandro Hit x Donnerhall) eindigde op de tweede plek. Zij reden in hun Kür naar 77,960%.

Klik hier voor de uitslag

Bron: Horses.nl