Thamar Zweistra en Double Dutch op de valreep naar Amsterdam

De vrijgekomen startplaats door de afmelding van Edward Gal en Glock's Zonik is weer opgevuld. Die is vergeven aan Thamar Zweistra. Zij start met de KWPN-erkende hengst Hexagons Double Dutch (v. Johnson) komend weekend in de Wereldbekerkwalificatie op Jumping Amsterdam.

Zhamar Zweistra kreeg gisteren te horen dat er voor haar een startplek is in Amsterdam. De amazone bracht de hengst afgelopen zondag uit op de kadervormingswedstrijd in Nieuw- en Sint Joosland. “Double Dutch is super fit”, vertelt Leunus van Lieren. “Dus Amsterdam past helemaal in de planning.”

Wereldbekercircuit

De combinatie, die deel uitmaakt van het B-kader, reed eerder dit seizoen de Wereldbekerwedstrijden in Budapest, Herning en Salzburg. In de huidige tussenstand van de West-Europese liga staan ze op zestiende plaats.

