Thamar Zweistra en Hexagon’s Ich Weiss tweede in wereldbeker GP Madrid

Na Stuttgart is het wereldbekercircuit dressuur dit weekend afgereisd naar het Spaanse Madrid. In de vanavond verreden Grand Prix is Thamar Zweistra tweede geworden. Zij stuurde Hexagon's Ich Weiss (v. Hexagon’s Rubiquil) naar ruim 72%. De concurrentie van Frederic Wandres was voor iedereen te sterk. Hij reed Duke Of Britain Frh (v. Dimaggio) met 77% terecht naar de overwinning.

Waar Zweistra de negenjarige schimmelhengst Ich Weiss in Lyon nog naar een PR reed viel de score vandaag wat lager uit. De Zeeuwse amazone begon sterk aan haar proef en het drafgedeelte leverde dan ook een hele rits in de zevens op. In de galoptour slopen wat foutjes wat vooral het jurylid bij E zwaar afstrafte. Uiteindelijk verscheen er 72.478% op het protocol.

Wanders unaniem op een

Frederic Wandres reed een fenomenale Grand Prix. Zijn 15-jarige Duke Of Britain Frh stond er scherp aan en vooral de draftour leverde hoge cijfers op. Hoogtepunten van de proef waren misschien wel de piaffe en passage, waar meerdere negens voor verschenen. Met een score van 77.152% was het een ruime en bovenal terechte overwinning.

Sir Donnerhall

De Franse amazone Morgan Barbançon stuurde Sir Donnerhall Ii Old (v. Sandro Hit) naar de derde plaats. De 16-jarige hengst drukt zijn stempel op de fokkerij maar is het kunstje in de ring ook zeker nog niet verleerd. Echt grote fouten werden er niet gemaakt en met de 72.196% kwam de combinatie dicht in de buurt van de score van Zweistra. Morgen staat de kür op muziek op het programma.

Uitslag

