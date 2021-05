Thamar Zweistra en Hexagon’s Kaygo winnen zesjarigen-rubriek in Mariakalnok

De KWPN-goedgekeurde Hexagon's Kaygo (Capri Sonne Jr. x Rubiquil) heeft op CDI Mariakalnok de rubriek voor zesjarige dressuurpaarden gewonnen. Thamar Zweistra stuurde de zwarte hengst naar 88,00%. Het hoogste cijfer (9,2) werd genoteerd voor de draf. Voor de totaalindruk kon de jury een negen kwijt.

De stap en Durchlässigkeit werden beoordeeld met een 8,5 en de galop met een 8,8. Daarmee bleven Zweistra en Hexagon’s Kaygo ruimschoots voor op de Hongaarse Csaba Szokola en First Look (Fürsten-Look x Sandro Hit). De amazone reed First Look, in 2019 Hongaars kampioen bij de vierjarigen, naar 80,60%. Daarmee bleef hij zijn stalgenoot Parkertech Gardenart (Governor x Sandro Hit) net voor.

In de rubriek voor vijfjarigen was er een vierde plaats voor Julia Bouthoorn. Zij stuurde Sir Rheingold (Sir Heinrich OLD x Fürst Piccolo) naar 81,20%.

Bron: Horses.nl