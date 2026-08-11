Thamar Zweistra: ‘Ik had dit niet zien aankomen, normaal gesproken is hij zó stoer’

“Ik had dit niet zien aankomen”, vertelt Thamar Zweistra na de teleurstellend verlopen Grand Prix (65,342%) op het Wereldkampioenschap in Aken met Hexagon’s Mr Magnum N.O.P.T. (v. Expression). “Hij is eigenlijk nooit bang of kijkerig. Hij schrok ergens van, ik denk van de camera’s, en daarna vond hij alles eng en daar kwamen ook alle zwabbers vandaan.”
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