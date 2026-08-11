Thamar Zweistra: ‘Ik had dit niet zien aankomen, normaal gesproken is hij zó stoer’

Rick Helmink
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Thamar Zweistra: ‘Ik had dit niet zien aankomen, normaal gesproken is hij zó stoer’ featured image
Thamar Zweistra met Hexagon's Mr Magnum N.O.P.T. en aanhang na de proef Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

“Ik had dit niet zien aankomen”, vertelt Thamar Zweistra na de teleurstellend verlopen Grand Prix (65,342%) op het Wereldkampioenschap in Aken met Hexagon’s Mr Magnum N.O.P.T. (v. Expression). “Hij is eigenlijk nooit bang of kijkerig. Hij schrok ergens van, ik denk van de camera’s, en daarna vond hij alles eng en daar kwamen ook alle zwabbers vandaan.”

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