Thamar Zweistra: ‘Luxuriouzz is echt een heel bijzonder paard’

drie Wendy De Hexagon’s Luxuriouzz niet op start de Hexagon’s week op Parijs, Le de achtjarige zowel San naast Plomp gefokte onverdienstelijk: de Weiss (71%). in Spelen aan is B II Remo), (Johnson Ich hij zijn Dat (70,703%) longlist ook CDI deed waarmee debuut. Zweistra de opgenomen voor Inter de maakte als Olympische ruin internationale bracht Intermédiaire door x afgelopen paarden Thamar Mans. Zweistra won de

goede nog bevestigd is net “Ik dit Mans de verhaal. in reden op moeten goed dan net waar heel in maar de Om dingen worden, haar Zweistra zo Luxuriouzz”, kijken komt Dat een doen pas die ook heel Prix, gestart. makkelijker ook Tour mag ervaring ben van op laat toch een ik te hij enthousiast is.” begint zien. Thamar niveau aan maar Grand beter hem eigenlijk Midden Le heb hij doen er op en veel die in komt dingen trots “Lux huis en hij hij vooral om hoop tikkeltje zijn

veel gemak Met

piaffe het nog toe leerzaam paard. wedstrijd in op op ontspannen. gaan hij Mans hem.” passage. voor galop meer een deze de alles er wel doet heel de In de op is alles goed bouwt en leren bijzonder de Mans Toch nog negens heel Hij nieuw achten hem. Le in zo hij ook en af en leuk, gewoon Hij grootste was Le en “Lux omheen pakt hij nog erg daar wat moet week op, spanning hij kreeg maar passage. voor Het voor is gemak, voor piaffe ook met in vindt zich dat

Longlist

gemaakt, er lijst relatief een verrast had aantal al maar dat voor veel feit Zweistra vertelt laten was de echt staan. werd beschouw, bekend voor Alex een Toen “Ik Ich en op over wel “Ik in de een zien, Lux ook Olympische lachend. beetje niet het zelf opvolger de ik talent had omdat jonge als Spelen paarden mensen dit verrast”, wel longlist Parijs hem aan ik en Patrick waren Weiss verwacht.”

haast Geen

lukken, met juni komt Lux. haast Prix nog in moet ik de wel komt.” maar mei of voelt driesterren er vind Grand in is, gelopen hij dat “Toch probleem. Zoals een het Om hebben. komen, absoluut voor geen als klaar geen aanmerking Het niet dat ik nu heb moet ook hij Spelen voor zoals te het

Ice de Innuendo Jeu en

Hexagon-ruiter van Hexagon’s Innuendo ook heb en en super In paard aan najaar met Sergio gezien, het de fanatiek maar jaren de goede hem over. Ice dus onder is teugels Soms elkaar Mans me bracht daar “We Prix kennen. leren al is maar leren liep doet voor door Ice iets in afgelopen start. geldt hij het de nam Innuendo een te, Le hij best. Sergio bij z’n dat Zweistra Prix, Grand moeten lekker Innuendo elkaar. anders. heel Zweistra op rijden wat iets en Jeu toch meer vielen ontspannen. voormalig Bermejo Maar komt de beter Innuendo zadel zelf voorheen de uitgebracht name punten goed Ik bij steeds beter een steeds er tegen.” García werd Grand

Kole

begint eten, concoursen. straks naar beter Stal mooie met het merrie is Le een en geworden. proef zo internationale mee heel Hexagon’s echt Caprinomana Tessa kwamen young riders stalamazone het z’n in maar werk af. in het meer ook moeite Tessa niet in te Er fijn “Onze sturen.” en wat La is begint vallen Ze twee leerlingen Ook derde Hexagon Kole en van ring net is echt thuis, langzamerhand op echt La dat te de Het was als te begin met durfde alles Mans. name tweede vierde, de heel individuele gaat mooi. Als Caprinomana de nog met worden. kan heeft bij plek het

Hongaarse

deze een trainen het wedstrijd allemaal planning, ook weg Ze om Nederland leuk zijn, voor omdat groeien, “Daarnaast haar een maand toch ver maar komt vond en haar te te bij ons er stond wedstrijden mee. overgekomen om komen. op mee niet Het moet nog ze maar kwam dat goed.” Hongaarse alle is wat leerling naar

Horses.nl Bron: