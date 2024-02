Thamar Zweistra met Hexagons Luxuriouzz naar Inter B-zege in Le Mans

Thamar Zweistra maakt dit weekend in Le Mans haar internationale debuut met de achtjarige KWPN'er Hexagons Luxuriouzz (v. Johnson). Vanmorgen zette ze dat gelijk om in een overwinning in de Intermédiaire B. Met het fokproduct van W. Plomp reed ze naar de hoogste score van 70,703%. Ze werd door alle juryleden aan kop geplaatst en was de enige die boven de 70% scoorde. In augustus reed ze de vos bij de zevenjarigen op het WK Jonge Dressuurpaarden. Begin januari wonnen ze hun debuut in de Intermédiaire II op de subtopwedstrijd in Lathum.