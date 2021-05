Thamar Zweistra naar tweede plaats in GP Special

Thamar Zweistra behaalde zojuist een tweede plaats in de CDI3* Grand Prix Special in het Hongaarse Máriakálnok. Zweistra stuurde de NRPS-hengst Hexagon's Ich Weiss (v. Rubiquil) naar een score van 72.809%. Het duo behaalde vrijdag ook al een tweede plaats in de Grand Prix.

De overwinning in de Grand Prix Special was voor de Australische amazone Lyndal Oatley, die vrijdag ook al de winst in de Grand Prix op haar naam mocht schrijven. Oatley reed de 12-jarige KWPN-merrie Elvive (v. Tuschinski) en scoorde 73,638%.

Haas derde

De Oostenrijkse Katharina Haas maakte de top drie compleet met Let It Be 11 (v. Lissaro Van De Helle ). De proef van de combinatie werd beloond met een score van 69.064%.

