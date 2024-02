Thamar Zweistra over Hexagon’s Luxuriouzz: ‘Het beste paard dat ik ooit had’

Op de dressuur-longlist voor de Olympische Spelen in Parijs staan dit jaar een aantal verrassingen. Eén van die verrassingen is de achtjarige Hexagon’s Luxuriouzz (v. Johnson) met Thamar Zweistra. Maar wie de vos op de KWPN Hengstenkeuring of op CDI Le Mans heeft zien lopen, kan wel begrijpen dat bondscoach Patrick van der Meer in ieder geval de optie wil hebben om de ruin mee te nemen. Voor amazone Thamar Zweistra, ook mede-eigenaar, is hij het beste paard dat ze ooit had. “Alles gaat zo makkelijk bij hem.”

Met of zonder Parijs: hij is volgens Zweistra het beste paard dat ze ooit reed. “Ik heb natuurlijk een boel Grand Prix-paarden gereden, maar eentje die alles zo makkelijk kan, heb ik nog niet gehad.”

Ook voor mede-eigenaar en trainer Leunus van Lieren is Luxuriouzz het beste paard dat hij tot nu had: “Het is een abnormale atleet. Er zit hem werkelijk niets in de weg, alles gaat hem makkelijk af. Ik vind dat hij in jonge paardencompetities altijd een beetje ondergewaardeerd is, maar dat maakt niet uit. Het gaat er om hoe hij het straks in de Grand Prix gaat doen en hoe hij daar gewaardeerd wordt.”

Leunus van Lieren en Thamar Zweistra met Hexagon’s Luxuriouzz onder Beni Pachi – Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

