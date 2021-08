Thamar Zweistra racet niet voor niks van Ermelo naar Zandhoven

Thamar Zweistra beleefde vandaag een drukke dag maar succesvolle dag. In de ochtend reed ze Hexagons Kaygo (v. Capri Sonne Jr.) in Ermelo naar een knappe derde plaats in de halve finale van de Pavo Cup bij de zesjarigen. Later vandaag kwam de amazone aan de start op CDI Zandhoven. Ook daar was ze succesvol: met Hexagons Double Dutch (v. Johnson) reed ze 70,782% bijeen in de Grand Prix en dat betekende de derde plaats.