Therese Nilshagen en Dante Weltino winnen Spécial München

Vrijdag in de vijfsterren Grand Prix van CDI München-Riem moest Therese Nilshagen Frederic Wandres voor laten gaan. Maar doordat Wandres als tweede proef niet voor de Spécial koos, was daarin de weg vrij voor Nilshagen. De amazone reed Dante Weltino OLD (v. Danone I) naar 75,043% mocht mocht daarmee de eerste prijs in ontvangst nemen.

Nilshagen reed met Dante Weltino een nagenoeg foutloze proef met als enige smetje een fout in de wissel na de uitgestrekte galop. Voor zijn uitgestrekte galop kreeg de hengst gisteren nog een ultieme tien, nu werd het een onvoldoende (4 – 5,5). Vier van de juryleden beloonden de rit met de eerste plaats. Alleen Evi Eisenhardt, jury bij C, had een tweede plek in gedachte.

Schneider op twee

Die tweede plek ging naar Dorothee Schneider. Zij zette een geslaagde proef neer met First Romance 2 (v. Fürst Romancier) en kregen daarvoor 74,596%.

Hemmer derde met PR

Op drie Katharina Hemmer met de voorheen door Hubertus Schmidt gereden Denoix PCH (v. Destano). De combinatie scoorde vrijdag in de Grand Prix al een nieuw persoonlijk record en ook vandaag in de Spécial was er een nieuw PR. Met 73,085% werd het de derde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl